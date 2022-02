JUHTKIRI | Maksuküür nihkub üha valemasse kohta

Pole kahtlust, et e-maksuamet on üks Eesti e-riigi paremini toimivaid osasid, kui mitte kõige parem. Kõik meie riigiametid võiksid eeskuju võtta ja kõlbab ka laias maailmas uhkustamiseks.

Eelnev kiidulaul ei tähenda, et tulumaksuga oleks kõik hästi. Keskerakonna juht Jüri Ratas on võimu juures oldud aastate jooksul mitu korda ärgitanud Eestit maksudebatile ja on suuresti ka praeguse tulumaksusüsteemi isa. Osa oma praegusest energiast võikski ta nüüd suunata tulumaksu juures kiiresti paari asja ajakohastamisele: tulumaksuvaba tulu suurendamisele ja kurikuulsa „maksuküüru” remondile.

500-eurone ehk aastas 6000-eurone piir rakendub kuni 14 400-eurosele aastatulule. 25 200 eurot ületava aastatulu puhul on maksuvaba tulu 0 eurot. Needki lävendid hakkavad ajale jalgu jääma. Kui 2018. aastal oli keskmise palga saajal maksuvaba 439 eurot, siis 2022. aastal prognoosi järgi umbes 235 eurot ja 2024.–2025. aastaks jõuame sinnamaale, kus maksuvaba on 0 eurot.

Inimesed on nüüdseks selle nn küüruga küll üsna harjunud, aga iga aastaga nihkub see üha vaesemate inimeste kanda ja põhjustab mitmesuguseid absurdsusi. Näiteks nagu Ärileht kirjutas, peaks 53 000 perekonda tuludeklaratsiooni esitamisega venitama, sest kui nad varakult tulumaksutagastuse saavad, kaob neil õigus energiahüvitisele. Olgugi et tulumaksutagastus on enamasti sisuliselt laen, mille inimesed eelmisel aastal riigile andsid!