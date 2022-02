INTERVJUU | Prantsusmaa suursaadik Tallinnas: Ukrainal on õigus ise oma sõjalist allianssi valida

Möödunud nädalal külastas Prantsusmaa president Emmanuel Macron Moskvat ja Kiievit. Suursaadik selgitas Macroni-Putini kohtumisel õhku jäänud küsimuste tagamaid.

Üks Prantsusmaa Euroopa Liidu eesistumise prioriteete on töötada nn tõelise Euroopa suveräänsuse nimel. Mida see tähendab?

Prantsusmaa eesistumisel Euroopa Liidu Nõukogus on kolm põhieesmärki, mida võib kokku võtta märksõnadega: taastumine, tugevus ja kuuluvustunne. Tugevuse all tuleb mõista, et Euroopa on laiahaardeline projekt, mis kätkeb endas endas mitte ainult majanduslikku ja kaubanduslikku, vaid ka poliitilist aspekti.

Esmalt pidagem meeles, et Euroopa Liit on maailma suurim kaubandusjõud. Teiseks, olles silmitsi ELi ees seisvate arvukate väljakutsetega mõistame selgelt , et ükski liikmesriik ei suuda nendega üksi toime tulla. Julgeoleku-, rände-, kliima- ja tervishoiuküsimused nõuavad kõikide Euroopa riikide kooskõlastatud tegevust. Käesolev tervishoiu- ja julgeolekukriis näitab selgelt, et kõik need probleemid on omavahel tihedalt põimunud. Näiteks julgeolek tähendab ka energiajulgeolekut. Me tahame, et Euroopa varustaks end vahenditega, mis võimaldavad tal olla iseseisvam kõigis neis eelpoolmainitud valdkondades, sealhulgas ka julgeoleku osas.

Siit tuleneb ka majandusliku ratsionaalsuse ja meie eelarvete otstarbeka kasutamise küsimus. Praegu kipub iga riik arendama oma relvatööstust eraldi. See pole mõistlik, seega tuleks siinkohal võimalusel jõudusid ühendada. Euroopa kaitse on selgepiiriline ja järkjärguline protsess. Ärgem saagem valesti aru: lähituleviku eesmärkide hulka Euroopa armee loomine ei kuulu, sest selles küsimuses on piisavalt ebaselgust. Esmase eesmärgina peaksid ELi 27 liikmesriiki olema suutelised ühiseks ohuhinnanguks. Teiseks tuleb koondada ressursid: näiteks Euroopa Kaitsefond või alaline struktureeritud koostöö. Just see on Euroopa suveräänsuse idee. Selgituseks olgu öeldud, et peame tugevdama oma võimekusi üksteist täiendades, ja seda loomulikult koos NATOga. Septembris tegid presidendid Biden ja Macron ühisavalduse, kus tuli selgelt esile, et tuleb teha samasuunalist koostööd nii Euroopa kui NATO raamistikus. Lõpuks, tugev Euroopa peab suutma kaitsta oma välispiire, ja see on ELi eesistujariigi Prantsusmaa üks prioriteete (tugevdades ELi poliitilist juhtimist ja ressursse).

Prantsusmaa president on kritiseerinud Euroopat selle eest, et oma julgeolekuks toetutakse liiga palju USAle. 2017. aastal Sorbonne'i ülikoolis peetud kõnes, millele viidatakse ka Prantsusmaa eesistumise prioriteete tutvustades, rääkis ta "järkjärgulisest, paratamatust USAst lahti ühendamisest". Kas saaksite täpsustada, mida ta mõtles, eriti NATO vaatest?