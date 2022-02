Põhjuseid on 2,5. Esimene on Venemaa sisemine olukord. Putini poliitika on pankrotis. Majandus, mis pidi tema ajal eriti kõvasti kasvama võrreldes Jeltsini ajaga, on sisuliselt stagnatsioonis. Ühiskond on alla surutud ja killustatud. Õigusriigis, kodanikuühiskonna, inimõiguste valdkonnas on väga suur tagasiminek.

Me võime rääkida, et kõik need asjad on Venemaa siseasjad, aga me saame aru agressiivsete režiimide loogikast: agressioonile välispoliitikas eelneb enne sõda ...