PÄEVA TEEMA | Oudekki Loone: kutsugem Läänemere ja Musta mere vahelised riigid Tallinna arutama, kuidas sõda vältida

Me leiame ta sealt veel ja ütleme: „Härra Moro, me oleme tulevikust, meil on vaja teie kui suure diplomaadi abi, sest tulevikus on üks kohutav sõda, mis tuleks ära hoida.“

Härra Moro muidugi nõustub. Reguleerime siis oma ajamasina 12. septembrile 2001. aastal, valime asukohaks Kabuli.

Kujutlege Aldo Morot, kes lahendab 11. septembrile järgnenud kriisi, mis on löönud templi kogu meie 21. sajandile. Kindlasti oleks ta kõnelenud Mullah Omariga, koheldes teda respektiga, mida väärib iga riigi juht. Kindlasti oleks ta leidnud diplomaatilised vahendid, et vältida seda 20 aastat väldanud sõda, mille lõppu nägime reaalsuses alles tänavu augustis.

Miks ma selles nii kindel olen?