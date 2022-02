Noh, väga hea! See on tõesti väga hea! Aga samas ei saa unustada ka ära sõnu, mida ütles Eerik-Niiles Kross siinsamas natuke aega tagasi: ega see, kui ka ei tule sõda, ega see, kui Venemaa väed ära viib, tähenda midagi. See kurjus, mis on Venemaa sees, on süsteemne.

Tõepoolest, see on süsteemne. Sõltumata sellest, kas need väed on nüüd seal piiri ääres, kas need 100 000 meest on, mõõgad peos, ootamas sissetungi Ukrainasse või mitte.