„Kuulsin vaid karjeid ja karjusin ise, kui mind piinati.” Milline on elu Euroopa viimases koonduslaagris?

"Esimesed ülekuulamised tegid FSB töötajad."

"Nad tunneb ära spetsiifilise Moskva aktsendi järgi. Ukrainas ei räägi keegi vene keelt nii nagu moskvalased. Nad peavad ennast üleval professionaalselt ja korrektselt, esitavad väga konkreetseid küsimusi ega anna sulle mõtlemisaega. Aga pärast seda antakse sind piinata kohalikele, kes üritavad su käest välja pressida seda, mida sa Moskva omadele ei öelnud. Piinamised võivad kesta kuid, isegi pool aastat."

Donetski südames endistes vabrikuhoonetes asus varem moodsa kunsti galerii. Nüüd seal tapetakse, piinatakse elektrišokiga, murtakse luid, matkitakse hukkamisi ja vägistatakse teiste vangide silme all. Need, kes on pidanud taluma Donetski nn rahvavabariigi kõige kardetuma vangla Izoljatsija õudusi, nimetavad seda õõvastavat paika Euroopa viimaseks koonduslaagriks.

Üks piinavangla endisi asukaid on Ukraina julgeolekuteenistuse SBU vastuluure osakonna töötaja Oleg Sugerei. Endine eriüksuslane veetis Donetski kongides ja vanglates 33 kuud, sellest 31 kuud kurikuulsas Izoljatsijas. Ta räägib sellest eksklusiivselt LP-le.