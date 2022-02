Meie üks olulisemaid võimelünki on muidugi keskmaa õhutõrje, millega kaitsejõudude juhataja ja valitsuse arusaamatu vastuseisu tõttu kahjuks ei tegeleta. Pakun siinkohal välja aga hoopis teise, lihtsa, kiire ja odava võimaluse meie kaitsevõime ja heidutuse tõstmiseks. Selleks on lahkumine Ottawa konventsioonist ja jalaväemiinide kohene kasutuselevõtt. Sellele on olemas suur toetus meie kaitsevaldkonna ekspertide seas, kuid seni ei ole olnud poliitkorrektne miinidest rääkida. Täna on olukord muutunud.