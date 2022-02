„Meil on ninast veri väljas.” Perearstisüsteem tudiseb koroonakoormuse all

Jaanuari lõpus saatis terviseamet laiali korralduse, milles lubas perearstidel osa muud tööd kõrvale jätta ja peaasjalikult koroonahaigetele keskenduda. Paraku ragisevad perearstisüsteemi õmblused igalt poolt.

Seda kinnitavad Eesti perearstide seltsi äsjase uuringu tulemused. Küsitlus korraldati jaanuari keskel, kui omikrontüve laine polnud veel praeguses mahus kohale jõudnud. Küsitlusele vastas ligi 400 perearsti ja -õde ehk sõna said ligi poolte Eesti perearstinimistute töötajad.

Pilt on sünge. Arve vaadates tekib hirm, kui kaua perearstid veel jaksavad. Ometi pole arstid juba jaanuaris valminud uuringut siiani avalikustanud. Miks? „Me ei armasta uhkeldada sellega, et meil on veri ninast väljas,” ütleb perearstide seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller.

Kujundlik verenire on ere ja verejooksu lõppu ei paista.

