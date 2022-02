JUHTKIRI | Peame põgenikekriisiks paremini valmistuma

Sotsiaalminister Signe Riisalo on öelnud, et Eesti on vajaduse korral valmis vastu võtma paar tuhat Ukraina sõjapõgenikku. Seevastu Poola esindajate sõnul astuvad nemad samme, et olla valmis miljoni põgeniku vastuvõtmiseks. Poola on Eestiga võrreldes muidugi suurriik ja tal on Ukrainaga üle 500-kilomeetrine piir, aga ka seda arvestades tundub Eesti potentsiaalset kriisi liiga kerglaselt võtvat. Miljon põgenikku võrduks 2,6%-ga Poola rahvaarust, 2000 on 0,2% Eesti omast.