12 katkenud elu. Meie mehed missioonidel, kes tagasid kodumaale liitlased ja tugeva kaitse

Ja kolmandaks: kui meie aitame oma liitlasi, siis aitavad nemad meid. Mitte üksnes siis, kui meie maal peaks algama päris sõda, vaid ka selleks, et seda kunagi ei juhtuks. Et meie võimalik ründaja ei söandakski meie lepikuid, männimetsi, külasid ja linnu torkida, sest ta teab, et siis reageerib terve NATO. Sellepärast on missioone vaja ja sellepärast on iga kauges kõrbes hukkunud mees surnud Eestit kaitstes.

Delfi ja Eesti Päevaleht tunnustavad tänavu vabariigi aastapäeval neid, kes on Eesti riigikaitses olulist rolli etendanud või teevad seda praegugi. „Eesti vabariigi 104. sünnipäev ja rahvusvaheline olukord olid meie toimetusele piisavaks spikriks, kuidas jätkata meie traditsioonilist nn aastapäeva- ja numbrisarja: toome tänavu välja ja esile 104 Eesti kaitsjat. Me näeme ja tajume, et vabadus ja iseseisvus pole meile kunagi iseenesestmõistetav. Selle hoidmine ja kindlustamine on visa ja igapäevane töö. Teeme koos lugejatega kummarduse neile, kes on vabaduse meile toonud, vabadust hoidnud ja kaitsnud. Nähtavalt ja nähtamatult,” ütles Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald.

Tegelikult ongi see Eesti riigi kaitse osa, ehkki kaudsemalt kui kodulähedases lepikus söösta-katat harjutades. Välismissioonid annavad sõduritele vajaliku lahingukogemuse, et kui peaks kunagi tekkima vajadus siinsamas kodus ründaja väele vastu hakata, oleks igas väeosas mehi, kes on päris sõda näinud ja kelle põlv ei värise. Välismissioonid annavad üksuste juhtidele päris sõja kogemuse. Jällegi, kui Eestit rünnataks, siis kas tahaksime, et kompaniisid ja suuremaid üksusi juhiksid mehed, kes on harjutanud ainult pappmaketil?

Plahvatus tappis Arre Illenzeeri, veel viis sõidukis olnud sõdurit said haavata. Arre Illenzeeri saatuse traagikat rõhutab see, et ta jõudis oma pisitütart näha vaid korra, missioonilt puhkusel käies. Tütar oli siis kolmekuune.

Eesti riigi jaoks oli Afganistanis antud panus hindamatu kaaluga, sest näitas Eestit austusväärse partnerina, keda tasub toetada. Tänu sellele on liitlasväed praegugi siin. „Me tegime oma osa ära, tegime täpselt ja hästi. See tekitas fooni, et meie peale saab loota,” ütles kolonel Vahur Karus jaanuaris Eesti Päevalehele.

Eesti sõjalise võime jaoks oli Afganistani missioon väga tähtis. „Meie praegused pataljoniülemad on mehed, kes õppisid seda Afganistanis kompaniiülematena. Just tänu Afganistanile on meie juhtimiskvaliteet suurepärane,” lausus kolonel Vahur Karus, kes on olnud Scoutspataljoni ülem ja praegu juhib kaitseväe akadeemiat.

Ta jätkas mõttekäiku: hilisemate probleemide ilmnedes on sageli raske vahet teha, kas alkoholismi, sügava depressiooni või suitsiidi on põhjustanud sõjatraumad või muud elusündmused ja asjaolud. Seega, missioonide hinda sõdurite jaoks ei tea me siiani.

Aastaid kaitseministeeriumis juhikohtadel töötanud Meelis Oidsalu kirjutas mullu sügisel Vikerkaares: „Üha rohkem on ka Eesti kogemuses jõutud äratundmiseni, et vaimsed kohanemisprobleemid võivad veteranil avalduda mitme aasta pärast. [---] Kui inimene on saanud füüsiliselt viga, siis märgatakse temaga kohe tegeleda, tema vigastus on diagnoositav ja sellega tegeletakse parimal võimalikul viisil. Sõjast tingitud vaimsete pingete ja häirete puhul ei pruugi vigastused aga kohe avalduda.”

Sama kinnitas endine kaitseminister Jüri Luik hiljutises intervjuus ERR-ile. „Meie jaoks on see olnud ülioluline missioon. Ja me ei ole läinud sinna demokraatiat viima. Meie jaoks oli põhiülesanne olla koos oma liitlastega, toetada neid eeldusel või arusaamal, et kui vaja, toetavad nemad ka meid. See on saavutatud."

"Ma meenutan, et praegu on Eesti territooriumil liitlasväed, toimuvad pidevalt hiiglaslikud õppused. Nii et võib öelda kõigile neile, kelle omaksed kandsid raskeid kaotusi, et see oli väärikas, Eesti jaoks väga oluline, Eesti kaitset toetav ja abistav missioon. Nii et kõik need inimesed, kes seal langesid või said haavata, võitlesid Eesti eest.”

Peale eelmainitute hukkus veebel Aleksander Mjazin (20.12.1959–23.8.2000) Kosovo rahuvalvemissioonil südameseiskumise tagajärjel.

Mali

Malis toimub samal ajal kolm välismissiooni, milles osaleb Eestist kokku korraga sadakond kaitseväelast. Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa juhitud iseseisev rahvusvaheline sõjaline operatsioon Saheli piirkonnas. Missioonil teenib kokku 5000 sõjaväelast ja eesmärk on piirkonnast lähtuvaid üleilmseid, aga eelkõige Euroopat puudutavaid probleeme (terrorism, immigratsioon) ohjeldada. Eesti tõmbub nüüd koos liitlastega Barkhane’ilt välja ja meie 75 sõdurit naasevad koju. Liitlased lahkuvad, sest Malis võimul olev hunta lükkas viie aasta võrra edasi demokraatlike valimiste korraldamise ja hakkab tegema koostööd Putiniga seotud Vene eraturvafirmaga Wagner. Barkhane’ilt lahkumine Eesti ülejäänud kahte Mali missiooni ei puuduta.

EUTM Mali on Euroopa Liidu missioon, mille eesmärk on tugevdada Mali relvajõudude sõjalist võimet, et nad suudaksid taastada Mali territoriaalse terviklikkuse ja vähendada terrorirühmituste kujutatavat ohtu. Eesti osaleb missioonil 2013. aastast väljaõppemeeskonna ja kahe staabiohvitseriga.