NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: võtame rahulikult!

Pöörane kihk kõik piirangud paugupealt ära kaotada tuletas meelde just seda rätsepat. On ju selge, et eks nad kaovad mõne aja pärast nagunii, on siis mõtet selle nimel tüli kiskuda ja ennast vahtu peksta. Lõppude lõpuks on ju enamik inimesi juba harjunud uksel koroonapassi esitama ja kaupluses maski kandma. Kas seda tuleb teha mõni nädal vähem või kauem, pole enam sugugi oluline – see pole mingi eriline põhjus, mille pärast hüsteeriasse sattuda ning takka üles lüüa. Kohanemine on intelligentsuse tunnus.