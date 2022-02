INTERVJUU | Peaminister Kallas: NATO võiks käsitleda küber- ja hübriidründeid samaväärselt muude rünnakutega

Osalesite eile Emmanuel Macroni kutsel Elysée palees toimunud Sahelis tegutsevate Euroopa ja Aafrika riikide kohtumisel. Nüüdseks on selge, et prantslaste operatsioon Malis on läbi. Mis saab sealse koostööga edasi?

Minu jaoks oli eriti huvitav kuulata Aafrika riikide poolt kohapealt antud pilti. Julgeolekumured ei ole kuhugi kadunud, vaid on tegelikult läinud hullemaks. Samas, kui Mali valitsus seda kohalolekut enam ei soovi, siis vastu selle riigi tahet seal ka olla ei saa. Teised kohalikud riigid rääkisid Lääne-Aafrikas valitsevast olukorrast. Nende sõnul oleks Euroopa tuge seal endiselt vaja, et piirkonda rahustada, konflikte on seal palju.

Tundub, et Venemaa palgasõdurite tegevus Aafrikas on aidanud mõjutada ka Prantsusmaa suhtumist nii Venemaasse ja mõistmist meie julgeolekumurede suhtes?

Eks me oleme rääkinud Venemaast pikalt, aga Venemaa käitumine Aafrikas on toonud selle prantslastele natuke nagu koju kätte. Nähakse, et tegemist ei ole kuidagi sõbralikult toimetava riigiga.