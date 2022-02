KULTUURIBIIT | Pianisti ja helilooja Kristjan Randalu playlist

Kristjan Randalu esineb lähinädalatel Euroopas koos norra saksofonisti Trygve Seimi kvartetiga ja kreeka bassisti Petros Klampanise trioga. 25. märtsil astub pianist koos kammerorkestri O/Modernt'iga üles Londoni Kings Place's toimuva festivali Sounds of Estonia avakontserdil. Samuti avakontserdina New Yorgi Eesti Kultuuripäevadel kõlab 1. aprillil esmakordselt triokoosseis koos laulja Ain Angeri ja fagotisti Martin Kuuskmanniga.

Kristjan Ranadalu ütleb oma muusikavliku kohta nii: "Nende kümne loo valik ei ole kindlasti minu TOP10. Põhimõtteliselt ei meeldi mulle edetabeli süsteem, kuna see eeldab lõpuks seda ühte ja ainust Nr 1. Kindlasti on need aga lood, mis mind mingil perioodil pikka aega saatnud on. Jooksvalt tekkis selline trajektoor: Discman – London – New York – Jazzkaar. Lapsepõlves Saksamaal oli mul harjumuseks enne uinumist veel klappidega muusikat kuulata. Alguses olid need kassetid ja Walkman, hiljem juba CD plaadid ja Discman".

Keith Jarrett – Starbright

„„Facing You“ on pianisti esimene sooloplaat, mitu aastat enne legendaarset Köln Concert'i salvestatud. Selle loo kompaktne ja korduv vorm, sellele ehitatud improvisatsioonikorrused ja energia – „Starbright“ köidab mind endiselt.“

Oscar Peterson – Give Me the Simple Life

„Sving ja bluus – need traditsioonilise jazzmuusika elemendid on Petersoni mängus alati esikohal ja tema teostust kuulata on puhas nauding.“

Alfred Brendel – W.A. Mozart, klaverikontsert d-moll, KV466

„Enamik Mozarti loomingust on mažoorne, seega pealiskaudselt rõõmsa karakteriga seostatav. Mind on just huvitanud selle kontrast ja Brendeli plaadil on kombineeritud kaks ainukest klaverikontserti minooris: c-moll ja d-moll.“

Sting – I Was Brought To My Senses

„Peale The Police'ist lahkumist on Stingi enda bändides alati parimad jazzmuusikud kaasatud olnud. Branford Marsalise saksofonisoolo loo lõpus tõstab terviku ühe korruse võrra kõrgemale.“