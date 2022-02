Nagu ütles meie peaminister – elu keskmise palgaga ongi väga raske. Aga paljude kortermajade paljudele asukatele, eelkõige Tallinnast kaugemal, on keskmine palk ilus unistus. Majade soojustamine, kus ei ole toimivat ühistut, kus osad korterid on tühjad jne., vajavad erilähenemisi, aga nad kõik on ses mõttes sarnased, et tegutsema peab riik ja omavalitsus. Kredexi järjekordne taotlusvoor neid inimesi ei aita. Kõik kodanikud ei saa kunagi projektikirjutajateks, rahataotlejateks ja rohepöörde entusiastideks.