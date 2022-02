JUHTKIRI | Kõik on kurnatud. Rohkem mõistmist

Eriti kurnatud on tervishoiutöötajad, nagu kirjutas eilne Eesti Päevaleht. Taluvuspiirini on inimesed jõudnud just praeguses laines, sest laialdase nakatumise tõttu on „negatiivsete” inimeste töökoormus tihti suurem kui varasemate lainete ajal. Samal ajal on kustunud usk, et mingisugune riiklik koroonapoliitika suudaks tervisekriisi lõpetada – parimal juhul need meetmed pisut leevendavad seda.