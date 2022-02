Arvan, et praegune piirkonna valik pealinnas on päris õnnestunud, sest niisama, ilma juba olemasolevate kõrghooneteta, oleks see kvartal olnud üks igavamaid asumeid, kuna peale 1944. aasta märtsipommitamist oli selle kandi ajalooline kooslus ja harmooniline linnaruum praktiliselt hävitatud. Sestap võiks sinna vabalt veelgi pilvelõhkujaid püsti panna, eriti nõukaajal ehitatud rohmakate stalinovkade ja hruštšovkade asemele.