Anu Sieberk: Kallas, Kiik, Lutsar – kõik nad väldivad ohvrite teemat. Ei mingit kriitilist analüüsi!

Koroonakriisist tingitud suremusse suhtutakse väga suure murega ja tundub, et mure on suurem just nendes riikides, kus liigusuremus on väiksem. Ehk on see üldistus ülekohtune, kuid näib, et riikides, kus liigsuremus on suur, võetakse seda lihtsalt kui koroonakriisist tingitud paratamatust. Seal, kus koroonakriisiga on suhteliselt hästi hakkama saadud, analüüsitakse põhjalikult, miks ikka on ohvrite arv nende meelest liiga suur. Paigus, kus ohvreid on tõepoolest tohutult, pole kombeks ohvritest rääkida. Pigem eelistatakse rääkida edusammudest. Sellest, kuidas kriisiga on hästi hakkama saadud.

Serbia on oma liigsuremusega Euroopa tipus. Ometi võtab Serbia president kaitsta kahekümne suure slämmi võitjat Novak Djokovici, kes on teadupärast ainuke meeste esisajasse kuuluv vaktsineerimata tennisemängija. Küllap teab ka Serbia president, et liigsuremuse ja riigi vaktsineerimistaseme vahel on väga tugev seos. Mida kõrgem vaktsineerituse tase, seda väiksem liigsuremus. Ka uue tüvega surevad eelkõige vaktsineerimata inimesed. Haiglakoormuse tekitavad samuti vaktsineerimata inimesed.

Ka Eestis on väidetavalt kahel koroona aastal tehtud eeldatust tuhat vähioperatsiooni vähem. Patsiendid pole tihanud oma esialgu tühisena tunduva murega arsti poole pöörduda arvates, et doktoritel on niigi koroonaga palju tegemist. Paljudel on olnud hirm haiglast koroona külge saada. Aga fakt on see, et ka Eestis pole kõik inimesed õigel ajal hädavajalikku ravi saanud ja sellel on olnud fataalsed tagajärjed.

Kui tavalisel aastal sureb Eestis 15 000 inimest, siis möödunud aastal suri 18 000 inimest. Kui tavaliselt on Tallinnas neli tuhat matust, siis möödunud aastal oli viis tuhat matust. Nagu Serbias pole kombeks rääkida ohvritest, otsitakse ka Eestis muid jututeemasid. Poliitikutel ja ekspertidel on märksa ohutum rääkida vaktsineerimispassi kaotamisest või kaotamata jätmisest.