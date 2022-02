„Ta välimus oli selline, et kõik tüdrukud tahtsid teda lohutada”: 55 aastat Kurt Cobaini sünnist

20. veebruaril 2022 möödub 55 aastat Kurt Cobaini – ansambli Nirvana liidri ja võimalik, et viimase suure rokkmuusiku, kultusliku ja legendaarse isiksuse – sünnist. Ta lahkus meie hulgast 27-aastaselt oma kuulsuse kõrgpunktis ning võib vaid oletada, milliseks oleks ta edasine muusikukarjäär kujunenud. Kurt Cobaini suhtes kohtab tänaseni kahetist suhtumist: teda kas jumaldatakse või vihatakse. Jumaldatakse selle eest, et ta lõi ja populariseeris uut kitarriroki stiili grunget. Ja vihatakse täpselt samal põhjusel. Näiteks staažikas rokkar Angela Aak tunnistab, et talle ei meeldi ei Cobain ega grunge. „Ma ei soovi halvustada, aga minu meelest oli see jälle sellise n.ö. odava liini pealetulek, mis ka tegelikult üsna ruttu vaibus. Mulle isiklikult pole Nirvana ja nende kampsunivenitamise musa kunagi meeldinud,” sõnab ta.

Samas on iga normaalne inimene, kellel on televiisor, raadio või internet kahtlemata kuulnud vähemalt ühte Nirvana laulu.