Solvamiskultuuri allakäik on viinud ühiskonna tervikuna konstantsesse ärritusseisundisse. Laenates klassikutelt, on selles saias siiski häbematult vähe rosinaid. Vaevalt, et Varro Vooglaid tahaks tõsimeeli trikoloori Pika Hermanni tornist maha võtta ja Eestimaast vene kubermangu vormida. Aga milline furoor! Nüüd tegeleme kõik nädal aega järjest Varro-küsimusega, justkui muid teemasid ilmas poleks. Ja see pole isegi mitte esimene kord.