"Inimesed ei pane enam selle müra sees tähele, mida ütlevad arstid. Minu meelest siin peaks kuulama ainult arste, neid inimesi, kes igapäevaselt selle haigusega kokku puutuvad," märkis ta.

Siiski väljendavad poliitilise eliidi seisukohad meie rahva parimat arusaamist, mis on probleem ja kuidas seda lahendada. Ainus kehv osa on, et iga poliitiline grupeering väljendab võimalusel üksnes oma valijaskonna unistusi, soove ja arusaamu ning on vähe neid, kes ei jälesta ega vihka teiste omi. Au neile, kes püsivad väärikad.