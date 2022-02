Teenetemärgist pisarateni liigutatud koorijuht Janne Fridolin: kuidagi väga ilus hetk on praegu

Eesti koorimuusika ja muusikahariduse edendamisse suure panuse andnud Janne Fridolin on uudisest kuuldes šokeeritud ja puhkeb üllatusest nutma. “Järsku hakkasid õnnitlused tulema, aga ma ei saanud aru, miks mind õnnitletakse. See tuleb nii ootamatult, et ma olen sõnatu. Ma olen õnnelik ja tänulik. Selline tunnustus on kahtlemata väga suur au. Ma ei oleks eluilmaski oodanud, osanud loota või mõelda, et mina peaksin midagi saama. Kuidagi väga ilus hetk on praegu,” sõnab ta väriseval häälel.

Muusikaõpetaja ütleb, et tal käib parajasti tund ja õpilased on suures segaduses. “Vaatasime videot ühest muusikust. Ühel hetkel läks telefon punaseks, läksin klassist välja, et telefonile vastata. Video on nüüd läbi saanud ja lapsed vaatavad, et õpetaja nutab ja rõõmustab millegi üle, aga nad ei mõista, mis toimub,” räägib Fridolin. Järgmisel hetkel astub ta klassiruumi ja ütleb õpilastele: “Ma sain Eesti vabariigi presidendilt teenetemärgi, see on suur üllatus.”