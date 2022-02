Viimast nädalat tuleb pidada uueks faasiks Vene-Ukraina sõjas. Alates detsembrist, kui Kreml avalikustas lepingueelnõude vormis oma ultimatiivsed nõudmised USA-le ja NATO-le, on vastasseisu Venemaaga haaratud ka NATO. Seega on ka NATO-Vene vastasseisus uus faas.

Palju on arutatud, mis on Venemaa eesmärgid ja kas Venemaa tõesti alustab suuremahulist kineetilist sissetungi Ukrainasse. Esimesele küsimusele on Kreml ise korduvalt vastanud, paljudel aga on raske seda vastust uskuda.