INTERVJUU | Lauri Mälksoo: lepituspoliitikute lootused, et Venemaa häbeneb, ei täitunud

Minule tundub, et Donetsi ja Luganski moodustiste tunnustamisega muutusid Minski kokkulepped tühisteks. Ühest küljest oli tegemist Ukrainale väga ebamugavate ning üldsõnaliste lepingutega, teisalt oli siiski tegemist kokkulepetega, mis vähemalt vormiliselt peatasid sõjategevuse. Mida selline samm rahvusvahelise õiguse seisukohast tähendab?

Minski kokkulepped olid üks huvitav nähtus, mille taga oli Venemaa soov jätta mulje, et sõdivateks poolteks on Donbassi mässajad ning Ukraine. Tegelikult oli see ka Prantsusmaale ja Saksamaale teada, et Donbassi mässajad poleks üksi Ukraina armee vastu saanud ning sõjaliselt oli mässajate taga Venemaa.

Minski kokkulepped võimaldasid omal ajal aktiivse sõjategevuse peatada, kuid õiguslikult olid nad algusest peale väga problemaatilised.