Karmo Tüür: Vene kanalite keelamisega me edu ei saavuta, meie tõeline relv on tegelikult banaalne

Laiem mõtteline kontekst lebab Kosovos. Moskva silmis on Kosovo pretsedent see, mis justkui õigustab kõiki hilisemaid Venemaa poolt tehtud sigadusi. Et kui Lääs arvas, et tal on õigus Jugoslaavia lagunemise verises keerises rebida välja tükike Serbiast ja anda sellele iseseisvus, siis on Venemaal samasugune õigus teha seda mujal.

Venemaa üritab Lääne nina ette seada oma kõverpeeglit ja öelda – näete, meie teeme sedasama mis teie! Teie lasete meil tunda surmahirmu, tuues oma NATO-nimelist sõjamasinat idapiiridele üha lähemale, nüüd veeretame meie oma masina läänepiiridele. Teie lõite nii öelda kunstlikult Kosovo ja ütlesite, et see on iseseisev riik, meie teeme seda nüüd mujal ja muudes tingimustes ja niipalju, kui tahame.