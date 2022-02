Tühistades tühistamiskultuuri. “Me ei saa panna kuninganna Elizabethi mängima musta näitlejat ainult sellepärast, et woke seda nõuab”

Disney klassikalised filmid „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi” ja „Dumbo” on viimasel ajal saanud terava kriitika osaliseks. Esimese kohta teatas kuulus „Troonide mängu” näitleja Peter Dinklage, et 2022. aastal on tagurlik filmi uusversioonis pöialpoisse kujutada. „Dumbost” on kriitikute hambusse jäänud aga kamp lustakaid vareseid, kelle kehastuses tajutakse nii häälelt kui ka olemuselt mustanahalisi naeruvääristavat käitumist.

Seega ongi üha võimendunud arutelu selle üle, mida ja kuidas on filmikunstis ning ka laiemalt (pop)kultuuris kohane käsitleda – noorema põlvkonna tundlikkus probleemsete teemade asjus on teistsugune kui vanemal generatsioonil. Ühel pool seisavad sotsiaalset õiglust taotlevad woke-sõdalased, teisel pool nn tühistamiskultuuri naeruvääristajad, kelle arvates teevad „liigtundlikud lumehelbekesed” põhjendamatut kisa.