Eesti kokanduse grand old lady, kes õpetas televaataja süüa tegema tühjade lettide ajastul

Eesti oma Nigella Lawson, Jazzi kõrval Eesti ilmselt tuntuim telekokk Lilian Kosenkranius rõõmustas televaatajaid 22 hooaega. Just nii kaua oli ETV eetris 700 saadet kogunud „Vaata kööki”. Nõukogude aja ühe märgilisema telesaate juht ja armastatud kokandusguru lahkus 19. veebruaril 91-aastasena.

Hea koka tunnus on teha eimillestki midagi. Kerge on rikkaliku tooraine olemasolu korral ja hästivarustatud köögis peeneid roogasid valmis võluda. Aga Itaalia nonnadele, karripõhja uhmerdavale Tai tädile või oma maavanaemale sellega muljet ei avalda. Tõeline kokk ei vaja maailma parimat varustust, ta on loominguline ja julge. Kitsaste olude maksimaalne ärakasutamine oligi Kosenkraniuse firmamärk.

„Lilian Kosenkraniuse alati väljapeetud olek, suurepärane hääl ja oskus kaameraga suhelda muutsid ta esiteks kiiresti telelegendiks, teiseks üheks neist, kes kuulub kohaliku gastronoomia kuulsuste hallis ühele aukohale,” ütleb toiduajakirjanik ja toidukriitik Martin Hanson.