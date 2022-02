Terav nina ei vea alt. Rikky ja Romi on päästnud kümmekond elu

Lõuna prefektuuri ühed edukamad jäljekütid on kolmeaastane Rikky ja kaheaastane Romi. Nende terav nina ei vea alt, ükskõik, kas päästmist vajab enda elule ohuks olev metsa pagenud nooruk või maastikul ära eksinud eakas. Või on leida vaja hoopis kurjategija või šokiseisundis inimene, kes on õnnetuspaigalt ära jooksnud.

Rikky ja Romi on üksnes pool eduloost, sest koerte töötulemuste hooandjad on paljuski nende peremehed Aleksandr ja Kätlin, kes on nad koolitanud kuldaväärt politseikoerteks. „Raske on kirjeldada seda uhkustunnet, kui sinu treenitud koer leiab kottpimedast metsast abivajavas seisundis oleva inimese ja päästab tema elu. Sellised hetked annavad suure motivatsioonilaksu veelgi rohkem trenni teha, oskusi arendada ja olla valmis kasvõi vabast ajast appi ruttama neile, kes seda vajavad,” ütleb Rikky juht Aleksandr.