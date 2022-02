Eesti esimene naispeademineerija: Eesti on kaetud ja kaitstud

Ave Oad on päästeametis töötanud 24 aastat, neist viimased kümme demineerimiskeskuses. Kolmandat aastat Ida-Eesti pommigrupi peademineerijana hoiab ta Ida-Virumaad turvalisena, peamiselt puhastatakse oma valdusala vanadest sõjaaegsetest lõhkekehadest, et keegi asjatundmatu kogemata millegi eluohtliku otsa ei komistaks.

Minu pool naljaga esitatud küsimusele, kas märulifilmidest tuttavad pingelised olukorrad, armutult otsa tiksuv aeg ja näpitsatega värviliste juhtmete läbilõikamine kuuluvad tema igapäevatöö hulka, vastab ta muiates: filmides on demineerijad teistsugused. „Meil on põhifookus lahingumoonal, mis on jäänud siia maailmasõdadest, nende hävitamine. Reageerime muidugi ka kõigile kahtlastele kottidele ja muudele kutsetele.”