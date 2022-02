ÜLESKUTSE | TV3 endine tegevjuht Mart Luik: lõpetage vaenulike propagandakanalite edastamine

Hea lugeda, et kaabel TV operaatorid Telia ja Elisa on lõpuks otsustanud lõpetada vaenulike propagandakanalite edastamine. Tõsi see juhtub alles kahe kuu möödudes. Sel teemal oleks mul üks avalik üleskutse ASi All Media Eesti juhtidele.