Oleme veendunud, et Lääne sanktsioonid, mis Venemaale 2008. ja 2014. aastal kehtestati, on samahästi kui olematud. Need on sünge ohumärk Ukraina julgeolekule, suveräänsusele ja edasisele püsimisele iseseisva riigi ja rahvana. Samuti on selge, et kui Euroopa Liit ja Lääs ei reageeri Venemaa agressioonile kindlakäelisemalt, ei piirdu Putin oma ambitsioonis taasehitada Vene impeerium vaid Ukrainaga.