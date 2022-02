Tõnis Palts: suurim julgeolekuoht on vaenulikus inforuumis elavad venekeelsed. Saage aru, vasturelv on eestikeelne haridus

Üks tuntud Eesti venelasest aktivist teatas, et Меня интересует только одно- как сегодняшнее решение России скажется на жизни русских людей за рубежом. Очень надеюсь, что в лучшую сторону. Нас станут больше уважать.

See tähendab maakeeli, et ta ütles, et neile, see on tema tutvuskonnas, andis Putini vallutusretk kindlust, kuna nüüd hakatakse neid Eestis rohkem austama. Kommentaarides ka paljudelt kohalikelt venelastest tuli ridamisi “Slava, Rossii” (Elagu Venemaa).

Uskumatu mõttelaad, mis tulebki Venemaalt. Austatakse neid, kes sõidavad nõrgematest tankidega üle.