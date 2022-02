Provokatsioonikatse Tallinnas: elukutseline troll sõitis Peterburist Eestisse ühiskonda lõhestama

Pühapäev, 20. veebruar. See on päev, mil ukrainlased mälestavad taevase sadakonnana tuntud kaasmaalasi. Need on mehed ja naised, kes hukkusid Kiievi südalinnas Maidani väljakul 2014. aastal, kui riigi toonane president Viktor Janukovõtš käskis märulipolitseil protestijate pihta tule avada.

Kui siinne ukraina kogukond seab sel päeval sammud vanalinnas Laboratooriumi tänaval asuvasse kirikusse, leiavad nad sealt Vladimir Putinit ülistavad ning Krimmi annekteerimise üle juubeldavad lendlehed.

Kaitsepolitsei avaldas Eesti Päevalehele, et aktsiooni viis läbi selleks spetsiaalselt Peterburist Tallinna sõitnud naisterahvas.