Seega, lävendist loobumist näen mina kui äraütlemist elutervest lähenemisest õppimisele ja pingutamisele. Võib ju tunduda, et see teeb õpilase elu rahulikumaks, kuid miks me peaks rahvana kasvatama noori, kes kooliustest väljudes hakkavad igas elus ettejuhtuvas pingelises olukorras toetust otsima standardi allaviimises ja kõige lihtsustamises. Noore aju on plastiline ning võimaldab kohaneda pingetega, kui taustsüsteem on seda soosiv.