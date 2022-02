Hetkel tuletavad kõik meelde, et see on kestnud vähemalt kaheksa aastat. Oleks aus tunnistada samuti seda, et kui siis vähemalt osaliselt peatatud agressor ja vallutaja jätkas kõigi silme all oma musklite kasvatamist, siis läks rahu ja demokraatiat kuulutav vastasleer samal, murrangulisel 2014.a., mõni kuu hiljem edasi üksnes veel kärarikkama pealetungiga vähemuste õiguste kehtestamiseks maailmas ja Euroopas. Nagu poleks midagi juhtunud.