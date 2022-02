Kadri Paas: pätimentaliteediga naabriga tuleb rääkida talle arusaadavas keeles

Vene Föderatsioon kaotab selle sõja, on juba eos kaotanud nii moraalselt, majanduslikult kui poliitiliselt. Ukrainast sõidavad tuhanded tinakirstud peatselt Venemaa eri oblastite poole, vanemad leinavad oma arutus (vennatapu)sõjas hukkunud poegi. Tasapisi sigineb vene rahva pahameel presidendi isikliku pätimentaliteedi – teen, sest saan; tapan, sest lastakse – suhtes. See ei teki üleöö, aga eks veetilk uuristagi kivisse aegamisi lohku. Hetkel ei ole mõtet detailselt kokku lugeda sõjaroimasid, millega Kreml on juba praeguseks Ukrainas hakkama saanud. Neid lisandub iga tunniga.

Oluline on küsida

Mida Eesti peab ja saab praegusel momendil kõigepealt teha sellist, et hoolitseda oma inimeste füüsilise ja moraalse julgeoleku eest? Pakun, et palju räägitud ja arutatud nn riigikaitselaenu võtmine, mille olulisust on riigikogus korduvalt rõhutanud kaitseväe endised ohvitserid, praegused riigikogu saadikud ja tervikuna riigikaitsekomisjon, tuleks valitsuses lähiajal heaks kiita.

Nüüd, mil Eesti naaber näitas avalikult oma palet ja sülitas avalikult nii diplomaatiale, rahvusvahelistele kokkulepetele kui elementaarsetele ja inimlikele normidele, ei ole meil, tegelikult kogu Baltikumil, aega erakondadevahelisteks silmakirjalikeks ja nõmedateks vaidlusteks teemal „kes on ikka see kõige õigem, kiirem, osavam jne eestlane”. Eesmärk peaks olema otsustada ja otsus ellu viia. Punkt.

Siinkirjutaja ei ütle asjatundjatele ette, milleks täpselt ja tehniliselt peaks laenu kasutama, aga praktika on näidanud, et õhu-, elektroonilise ja info- ja kübersõja võimekus on viimaste aastakümnete lahingutes keskmisest suuremat rolli mänginud. Õhutõrje tähtsusest ei maksa rääkidagi. Ja kui pole sidet ega droonide „tapmise” võimet, ei pea samuti pikalt sõda. Eestile ei piisa ainult NATO hävitajatest ega oma inforuumi leebest seiramisest, pole kunagi piisanud. Eestis on kõik nimetatud võimelüngad arengukavades kenasti kirjas, aga ilmselgelt on vaja nende tehniliste vahendite hankimist kiirendada.