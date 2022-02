Ma ei suutnud kuidagi omaks võtta mõtet, et Ukrainat võiks tabada täiemõõduline sissetung. Kuid siin ma siis õhurünnakute pihta hakates olen ning Venemaa on kallale tunginud.

Üks kuulus Vene ajakirjanik helistab mulle, et saada tsitaati pärast õhurünnakute algust. Me pole kunagi kohtunud, kuid ta alustab sellega, et palub andeks kõige eest, mida ta riik on ja võib minu omaga teha. Oleme mõlemad kogenud ajakirjanikud ning harjunud kajastama raskeid lugusid ning konflikte. Me räägime ja me nutame.

Nii ta siis algab.