Evelyn Sepp presidendi kõnest: hea, et märgi sai maha ka eeskujude olulisus, eriti noorte vaimse tervise kaitsel

Vähem kui 24 tundi pärast laiaulatusliku sõja algust Euroopa südames on igati mõistetav, et küsimusi on rohkem kui vastuseid. Need vastused ei sõltu üksnes relvadest, vaid meie kõigi ühisest suutlikkusest esitada õigeid küsimusi nii endale, lähedastele kui ka riigile. Seega kandis ka vabariigi presidendi esimene suur kõne ideed sõpradest, sõprusest, väärtustest ja märkamisest. Ta üritas siduda, siluda, julgustada, rahustada, innustada, selgitada. Defineerida nii meie väärtusruumi kui ka põhimõtteid, millest me ei tagane.