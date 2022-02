ARVUSTUS | Eesti – kuidas, kellele, kellega? Aastapäeva kontsertetenduse keskmes olid küsimused

Päev enne Eesti Vabariigi 104. aastapäeva tähistamist oli veel võimalik teha nalja selle kohta, kuidas aastapäeva kontsertetenduste kohta võiks enamasti rohkem või vähem ette valmistatud blankette kasutada. Kiitused ja etteheited on ikka sarnased, märksõnad samuti. Ja see ei tähenda halba. Lihtsalt on nii. Selle aasta 24. veebruaril see enam võimalik ei olnud.

Ükski etendus ei leia aset vaakumis ja aastapäeva kontsertetendused on niigi ennetavalt tähendustest laetud. Sel korral veelgi enam. Tänane hommik ei olnud meie jaoks ainult vabariigi sünnipäev. See tuli teadmisega, et üks teine vaba riik, Ukraina, on ohus. Poliitiline olukord muudab kõike, muu hulgas sedagi, millise meeleoluga aastapäevakontserti jälgitakse ja vastu võetakse; kuidas seda tõlgendatakse.