Indrek Tarand: surm fašistidele! Eesti venelased, näidake, et 30 aastat demokraatiat on teile mõjunud

Isegi sõjategevuse alguse kellaaja laenas Kremli väikemees fašistidelt, varase hommikutunni rünnak on just see, mille Hitler (ilmselt Putini salaimetluse objekt) 1941. aastal vallandas. Ja nn erioperatsiooni ülesanne on samuti ilmselgelt Wehrmachti välksõja kopeerimine. Meil on kurb, meil on piinlik, süda valutab ja me oleme „gravely concerned". Kõik meie tunded siiski sõdivat Ukrainat ei aita. Aitaks relvastatud sekkumine. Mida ei tule.

Ongi õigupoolest kaks stsenaariumit, aga kumbki pole reaalne. Esiteks võiks Vene Föderatsiooni sõjalisi struktuure nii õhust kui merelt tule alla võtta. Ah et ei saa, sest Venemaa on tuumariik ning Vladimir Putin on oma skisofreenilistes sõnavõttudes vihjanud, et ta „näitab kõigile midagi, mida varem pole nähtud"? Tegelikult muidugi ei näitaks ta pärast esimesi pihtasaamisi mitte midagi, vaid kaoks Stalini eeskujul kuskile punkrisse peitu. Aga tahtmist sõdida arenenud riikides pole ja nõnda peavad ukrainlased esialgu ise hakkama saama. Kurb ja piinlik, aga tõde see on.

Putin ühendas rahva

Muide, ilma igasuguse valehäbita – minul on olnud alati raskusi selle taipamisega, et mis asi see ukraina rahvas on. Venestatumat seltskonda oli nõukogude ajal raske leida (no ehk belarussid olid) ning nende otsatu panus nõukogude võimutsemisse oli ka kahtlustäratav. Kuidas poola setud, donetski kaevandustöölised, odessa juudid, krimmi tatarlased, mitmesuguste kasakate järeltulijad ja sovetlikud venelased saaksid moodustada rahva? Mis sellest, et Stalini armust sellise rahva esindajad ÜRO asutajate hulgas olid?

Nüüd aga on Putin saavutanud ilmvõimatut – ukraina rahvas on olemas, neil on demokraatlik riik ja nad on valmis oma kodu eest võitlema. Pangem tähele, et president Zelenskõi on tegelikult meie aja kangelane – ta ütles Euroopa Ülemkogule saabunud valitsejaile, et ta ei lähe kuhugi ja võib-olla räägib siin viimast korda. Ukrainlaste Otto Tief, võiks lausa lausuda.