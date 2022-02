Hüppeliselt on kasvanud ka libakontode hulk, seda on eriti näha Twitteris, kus nende poolt postitatud tekstid on kas vihased, ähvardavad, solvavad või mõnitavad ning nende puhul tuleb alati raporteid teha. Ohtlikumad on kontod, mille eesmärk on vaikselt arvamust kallutada ja pidevalt külvata kahtlust info või valitsuse langetatud otsuste osas. Infosõja magusaim võit vastaspoolele on kindlasti sisemiste pingete ja vastuolude kasvamine kodusõjani.