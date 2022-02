Venemaa ja Hiina on sõlminud pikaajalise lepingu gaasitoru ehitamiseks, mis peaks täismahus käiku minema 2025. aastal ning ettevalmistamisel on uus gaasiühendus Venemaalt Hiina suunal. Samas tuleks arvestada, et ligi kolmveerand Venemaa gaasitarnetest on suunatud Euroopa Liitu.

Samas Euroopa Komisjoni hinnangul mõjutavad sanktsioonid 70% Venemaa pangandust ja riigiettevõtteid, sealhulgas kaitsetööstust.