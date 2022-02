Ma olen veendunud ja seda tõendavad ka erinevate Venemaa linnade tänavatel võetud intervjuud. Paljudes Venemaa peredes on põlvkondade vastasseis, kus noorem põlvkond, kel on interneti kasutamise oskus, ei vaata telerit ning vaatab tulevikku. Need noored on selle sõja vastu ja ei õigusta Ukrainasse sissetungi mitte millegagi. Ning siis on emad ja isad, vanaemad ja vanaisad, kes on teist meelt, sest nad kasvasid ajal, kus oli ainult üks tõde ja ainult üks "õige" mõttelaad. Ja täna seda "õiget" mõttelaadi edastab telekastPutin. Ja nad usuvad.