Tallinna Kammerorkester ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor liitusid annetuste kogumisega Ukraina toetuseks

Tallinna Kammerorkestri ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori peadirigendi Tõnu Kaljuste sõnul on selle nädala sündmused Ukrainas vapustanud maailma ning pannud paljusid küsima, kuidas saan mina aidata? „Igaühe panus ei tarvitse olla suur, kuid tänu Punasele Ristile saame me olla kindlad, et meie annetused jõuavad abivajajateni ka kõige raskemal hetkel,“ ütleb dirigent.

Punasel Ristil on võimekust suunata Eesti inimeste annetused läbi rahvusvahelise võrgustiku Ukraina elanike toetuseks. Puudus on seal toidust, meditsiini- ja hügieenitarvetest; samuti on katkendlik piirkonna varustamine vee, elektri ja küttega.

Ukraina kriisi ohvrite toetuseks võõrustavad muusikud Eesti Punase Risti annetuste kogumist kontserdi sissepääsu juures. Kohapea saab annetada sularahas, kuid lisaks on avatud Eesti Punase Risti elektrooniline annetuskanal veebilehel https://redcross.ee/anneta/ukraina/.

„Autoritund: Arvo Pärt – Pühakud“ on teine osa Tõnu Kaljuste algatatud uuest kontserdisarjast, kus seekord kõlab Arvo Pärdi muusika. Kavas on teosed, mille Pärt on kirjutanud või pühendanud pühakutele. Sealhulgas jõuab esmakordselt Eesti kuulajate ette Pärdi kooriteos „O Holy Father Nicholas“ („Oo, püha Nikolaus“), mis on pühendatud New Yorgi kaubanduskeskuse 11. septembri terrorirünnakutes hävinenud Püha Nikolause kiriku taasavamisele käesoleval aastal. Muusikat esitavad solist Maria Listra, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester ja dirigent Tõnu Kaljuste.