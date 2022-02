Seda silmatorkavamad on olnud nii neljapäeva kui reedel õhtul edastatud Putini üleskutsed Ukraina armeele võtta võim enda kätte, kihutada bandeeralased ja neonatsid minema ja anda nad kohtu alla. Elik – kõige muuhulgas kutsub Putin üles sõjalise diktatuuri kehtestamisele! No on ikka demokraatia vastand. Volodõmõr Zelenskõi tegi ületamatult targa sammu, kui näitas eile õhtul, et on koos teiste Ukraina juhtidega Kiievis ja jätkab vastupanu juhtimist.