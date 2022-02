NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Aga kas hiinlased ka mõtlevad nii nagu venelased, et neid on koos 1,5 miljardit?

eediku kummitus: „Aga Jürka vaadaku kas on allkirjad all või mitte ja kas keegi on vahepeal teatanud lepingu annulleerimisest või mitte. Nii lihtne see on, siis teab kas kehtib või ei.”

Juhan Tuhk: „Ehk Jüri Rattas on siiski nii palju meest, et tühistaks selle Ühtse Venemaa lepingu! Kui küsimus on põhjenduses (miks tühistada), siis kasvõi tema enda väide "pole tööle hakanud". Hetkel on KE'l siiski kehtiv leping kurjategijatega ja see oleks tegelikult päris aus tühistamispõhjus. KE'lt keegi ausust ammu ei oota, võtku siis see oma väidegi!”

Vahelduseks Ukraina uudistele oli ka Eestis müsteerium, mis vääriks Hercule Poirot’d. Kas Keskerakonna Savisaare-aegne sõprusleping Putini Ühtse Venemaaga kehtib või mitte? Keskerakonna praegune esimees Jüri Ratas teatas, et see pole kehtima hakanud ja „reaalsuses” sõprus-ning koostööleping ei kehti. Kommentaariumis oli sel teemal erinevaid arvamusi.

järsku keegi seletab?. „Kuidas sai Venemaa 2022 aastal vagesid Donetskisse ja Luganskisse sisse viia, kui need on seal juba 8 aastat seal olnud senise propaganda järgi?”

ivan makaronov: „See on ilmselt mu elu kõige jubedam ja õudsem hommik. Ärkad üles ja loed, et sõda on alanud, pommitatakse. Kuidas sellega elada? Ei tea. Praegu, praegu, ma ei taha elada. Siis tulen mõistusele, leian (ma loodan) oma tavapärase meelerahu. Püüan nagu varemgi sündmusi analüüsida, olukorrast aru saada, harjuda uue reaalsusega, mis on nüüdseks juba ammu. Ma tahan, et te kõik oleksid elus. Kahjuks ei saanud sõda ära hoida...”

Sel päeval on kombeks soovida „Head Vabariigi Aastapäeva!”, aga head oli selles päevas vähe. Hommikul alustas Venemaa sõjalist kallaletungi Ukrainale, mille eest on lääneriikide luure kuid hoiatanud. See mõjutas ka pidupäeval valitsenud meeleolu ja president Alar Karise kõne, mida traditsiooniliselt oodatakse.

strainseir: „Kui mõelda, et üks teejoomine teeb Kerstist eksperdi Putini alal, siis on zooloogidel täna pidu - minu teada kohtus Kersti presidendina ka pingviinidega, kusjuures see kohtumine Antarktikas kestis kauem.”

juurikas: „Nii kaua läks aega lepingu kehtetuks kuulutamisega? Nüüd veel kolm aastat nurgas häbenemist, siis on lootust et ümber ei mõtle ja kehtivaks tagasi kuuluta...”

Vanamees: „Väga hea kõne !!! Suur tänu, Härra President !!!”

Medulla: „Mulle meeldis, et president ei ole ühegi poliitilise jõu agent. President koputas kõikide erakondade südametunnistusele. Eriti veel meeldis mulle, et president andis mõista, et kõik inimesed, hoolimata oma arvamustest ja uskudest, on tema Oma Inimesed.”

avotrass@gmail.com: „Suur tänu, härra President! Üle hulga aja kuulasime kõnet, mis oli väärt midagi enamat kui võrdlust Lennart Meri sõnavõtuga. Mu on siiralt hea meel, et Teie kõne pani kuulama! Mul on siiralt hea meel, et Teie kõne puudutas. Mul on siiralt hea meel, et Teie kõne pani kaasa mõtlema.”

Kõrvuti sõjauudistega, olid olulisel kohal ka reaktsioonid sellele. Paljude pilgud olid pööratud lääneriikide liidritele ja oodati kuidas Venemaad sõjalise agressiooni eest karistatakse. Sanktsioonid tulid, kuid paljud olid oodanud enamat. Venemaa ise lohustas end võimalusele orienteerida oma majandus ümber Hiinale ja kasvavale Aasiale.

sala ukrainy: „Mingite lahjade asendustegevustega tegeletakse Ameerikas ja Euroopas! Häbi! Venelased aga küsigu parem kas hiinlased neid ka vendadeks peavad ja ka arutlevad nagu Kremli kanalite palgalised arvamusliidrid, et neid on koos venelastega poolteist miljardit?”

Ametlik teadaanne: „Peskov ütles: "Peamine eesmärk on tagada täielik isevarustatus ja vajadusel täielik impordi asendamine.” Suures osas on selline eesmärk saavutatud näiteks Põhja-Koreas.

Xiil: „Üsna loogiline, kunagi ammu mõtlesin, et kes Venemaa varad endale ostab, eelkõige energeetilised. Et ollakse kui kits kahe kuhja vahel, soov oli Euroopaga mestis olla, kuid......see sekkumine kaugemalt ja kurjemalt. Aga nüüd on vist liisk langenud. Jääb Aasia suund, muu on juba teise järguline. Valmistugem majanduse krahhiks, kuna Aasia tõmbab end tagasi. Venemaa turg saab omale.”