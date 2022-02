KOLUMN | Mart Pukk: lubage naerda, praegust Venemaa isevalitsejat ei huvita mingi hoki ega sanktsioonid

Tundub, et praegune Eesti Vabariigi valitsus on oma äraspidises üksmeeles tegutsenud terve igaviku. Tegelikult on möödunud natuke üle aasta päevast, mil eelmine valitsus lõhki läks.