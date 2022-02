Heiki Suurkask: Putini maailmakord saab varsti otsa

Mingist „maailmakorra" visioonist võisime ehk Venemaal rääkida Trotski ja Lenini ajal, kes arvasid, et tarvitseb vaid loosung heisata ja maailmarevolutsioon juba võidab. Täna teame, et maailmarevolutsioon oli lihtsalt mull. Stalini „maailmakord" oli juba samm tagasi, hakata sõjajõuga erinevates riikides pukki pistma „ideoloogiliselt õigeid" inimesi. Kui vaja, siis võltsiti valimisi, et näidata justku rahva enamus oleks „maailmarevolutsiooniga" kaasa tulnud.

Selleks, et tegelikult aru saada, mis Putinit ja tema ümbritsevat kildkonda tiksuma paneb, tuleb nimelt aru saada sellest ideoloogilisest fanatismist, millesse Putin juba lapsest peale kasvatatud ja välja õpetatud. Tema suurteks eeskujudeks on olnud „isake Stalin" ja veelgi selgemini 20. sajandi teise poole kurikuulsamaid terroriste, KGB üleilmse monstrumi väljaehitaja Juri Andropov. Ja kui me lähemalt süveneme Putini tegevusse, siis ta pole ju midagi uut välja pakkunudki, vaid üritanud küünte ja hammastega kinni hoida oma eeskujude pärandist, korrates samu vigu üha uuesti.

Korraldajaks mõlemal korral sama terroristlik masinavärk, koosnedes endisest KGBst, välisluurest, nõukogudeaegsest nomenklatuurist ja sõjatööstuslikust kompleksist. Sama seltskond, kes kõrbes putšiga augustis 1991. Ja see, mida mina teadsin juba 1999. aasta sügisel, on nüüd eriti valusalt ka muu maailma teadvusse jõudnud. Pole olemas „endisi KGB -lasi", on vanad dissidendid mulle ikka ja jälle kinnitanud. Sellel väitel on väga tugev tõepõhi all. Ligemale 23 aastat putinlikku võimu on ainult seda kinnitanud.

Kui kunagi, 1917. aastal üks terroristlik partei Venemaal jõuga võimu haaras, oli selge, et enamik rahvast nende võimu ei toetanud. Selleks loodi üks asutus, mis hakkaks teisiti mõtlemist vägisi maha suruma, ka avalikke valesid ja desinformatsiooni kasutades, et vastastest füüsiliselt lahti saada. See, nn tšekistide masinavärk muutus küll 1938. aastal lausa kannibalistlikuks, omaenda töötajaid maha laskma hakates, kuid süütunnet pole psühhopaatliku väljaõppega inimestest tänaseni oodata.

Ja Putin oskab ka täna vaid erinevates riikides äraostetavaid despoote pukki panna, demokraatia vastu tunnevad tšekistid ju vaistlikku õudu. Arvamus, et riiki on igavesti võimalik terroriga kontrolli all hoida, on maha kirjutatud Stalinilt ja Andropovilt. Ja nii lähedal pole ka maailm tuumasõjale kunagi olnud kui andropovliku paranoia tipphetkel 1983.

On olnud enam kui sajandi teada, et inimelu ühtki tšekisti-kagebisti tegelikult ei huvita. Ja kui veel Andropovi KGB oli sunnitud aru andma kommunistlikule parteile, siis Putin on suutnud ka sellest koormast vabaneda, tema ei anna aru mitte kellelegi. Samas ei saa ka Putinit kõikvõimsaks nimetada, sest teda hoiab pukis sama nomenklatuurne kildkond, kelle hea elu kaoks igaveseks niipea kui tema kukuks. Ja pole ka mõtet oodata, et keegi sellest juhtkonnast oma leivaisale selga keeraks.

Lõpp juba paistab

Kuid kui me jälle maailmakorra visioonidest räägime, siis putinlik maailmakord on järjest kokku kuivanud. Esmalt asus ta kuraasikalt uusi despoote otsima ja pukki panema. Hugo Chavez ja Nicolas Maduro lõid Venezuelas tüüpilise putinlikule maailmakorrale vastava võimumudeli, kuid samas lasid ühe maailma jõukaima naftariigi pankrotti ja täna suudab Maduro valitseda nälgivat riiki samasuguse jõhkardina, nagu enamik despoote mujal, kes Putini toel võimu haaranud.

On teada algusest peale, et kagebistid vihkavad demokraatiat, kuid eriti hull on nende sissekasvanud viha „põlisvaenlaste" - ameeriklaste ja läänemaailma vastu. Selleks hoitakse küünte ja hammastega kinni nõukanostalgiast, levitatakse valesid, mida fanaatilised jüngrid pimesi usuvad. Demokraatlik valik on putinliku maailma jaoks kõige õudsaim asi üldse. Despoodid ja kurjategijad ei saa ju sellises olukorras karistamatult võimutseda, kui neid ähvardaks tegelikult rahva tahe ja seaduse silm.