Matthew Crandall: lääs peab saatma Ukrainale parimaid relvi – palju ja kiiresti

Heidutuse saab jagada kaheks: tõkestavaks muudab rünnaku kasutuks ja karistav paneb ründaja kulusid kandma. Arvestades Venemaa ülekaalukat sõjalist eelist Ukraina ees valis lääs karistava heidutuse strateegia: kui Venemaa peale tungib, vastab lääs halvavate sanktsioonidega. Ent kuigi viimastel nädalatel on lääneriigid üles näidanud üllatavalt palju ühtsust, on karistav heidutus siiski läbi kukkunud. On aeg võtta kasutusele tõkestav heidutus.

Karistav heidutus ebaõnnestus suuresti kahel põhjusel. Esiteks, Putin lihtsalt ei hooli karistustest, millega lääs ähvardab. Putin ei hooli majanduse raskustesse sattumisest. Ja sisuliselt on Venemaa majandus nagunii nagu suur tankla. On keeruline leida karistust, mis heidutaks halastamatut miljardäri, kes ei hooli inimeludest.