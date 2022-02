Tõnu Mertsina: lääneriikide uued sanktsioonid mõjuvad Vene majandusele raskelt

Foto: Reuters /Scanpix

Lääneriikide uutel sanktsioonidel on tugev mõju Venemaa majandusele. See mõju on üsna süsteemne – need mõjutavad Venemaa pangandussektorit, tehnoloogia kättesaadavust, mitmeid erinevaid majandussektoreid, sealhulgas naftatööstust, lennukitööstust, kosmosesektorit, kuid ka laiemalt ettevõtete rahastamisvõimalusi ja inimeste ostujõudu. Need halvavad paljude Venemaa strateegilise tähtsusega majandussektorite konkurentsivõime ja kohati ka tegevuse.