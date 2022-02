Äsja Moskvas kontserdi andnud Paavo Järvi: vene muusikuid ei tohi karistada Putini barbaarsuste eest

Saabusin Moskvasse eelmisel nädalal, kui vähesed uskusid, et Putin alustab sõda. Kahtlused ja umbusaldamine meie suure naabri vastu on kahjuks osutunud igati põhjendatuks.

Paljud sõbrad soovitasid mul kontserdi ära jätta ja kohe Venemaalt lahkuda... Ja ausalt öeldes oligi see mu esimene tunne.

Sellele sügavalt järele mõeldes jõudsin järeldusele, et see tunnistanuks alistumist, oleks ebaaus ja ebalojaalne Venemaa Noorteorkestri suurepäraste noorte muusikute suhtes, kes tunnevad end segaduses, räsitud ja šokeeritud ning kes on selle sõja vastu sama palju kui mina.